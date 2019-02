Entscheide dich.

Aus Angst vor einer falschen Entscheidung wollen wir manchmal gar nicht erst eine treffen. Dabei sind die wenigsten unserer alltäglichen Entscheidungen weltbewegend oder final. Aber was sind Wege, um gute Entscheidungen zu treffen? Wie gehe ich damit um, wenn mich falsche Entscheidungen von anderen verletzt haben? Und wofür soll ich mich denn nun entscheiden?

Diese TEENSMAG-Ausgabe soll dir Mut machen, dich in kleinen und großen Fragen festzulegen und gibt dir dafür viele coole Tipps, Ideen und Herausforderungen an die Hand. Denn letztendlich steht eines fest: Gott verlässt dich auf keinem Weg. Er möchte ein guter Ratgeber für dein Leben sein. Er wünscht sich, dass dein Leben gelingt. Also dann: Mutig entschlossen voran!

Der BibelBlicker nimmt dich mit auf eine Reise in die ferne Vergangenheit. Hiob hat eine Menge Leid erlebt und ist darüber fast verzweifelt. Spannend, wie wir Gott hier kennenlernen.

In unserem Leid-erlebt-Special erzählen außerdem zwei junge Menschen, wie sie durch Krisen aus ihrem vertrauten Lebensrhythmus und aus vielen Freiheiten herausgerissen wurden. Wo stehen sie heute?

Jede Menge spannender Interviews erwarten dich im Hard’n’Heavy-Special. Wie offensiv teilen die harten Jungs und Mädels ihren Glauben in ihrer Musik? Wie gehen sie mit Rückschlägen um? RED, Fireflight und Co haben sich unseren Fragen gestellt.

Beim Jobreport wird’s überirdisch – wie wird man eigentlich Astronaut? Mike erzählt von seinem Job in der Raumfahrtentwicklung.

Wenn du schon in Frühlingsstimmung bist aber noch etwas Schwung für deinen dringend nötigen Frühjahrsputz brauchst, hat Hella ein paar tolle Tipps für dein nächstes Zimmerausmisten zusammengestellt.

Du willst am liebsten sofort loslesen, hast aber noch kein Abo? Hier findest du alle Infos: https://bundes-verlag.net/zeitschrift/teensmag/.