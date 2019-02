»Sie machen rechtsextreme Kommentare.«

Philipp, 15// Einer meiner Freunde hat einen Bauwagen, dort treffen wir uns manchmal mit ein paar Leuten. Aber einige von ihnen machen immer wieder rechtsextreme Kommentare. Sündige ich, wenn ich weiterhin dorthin gehe, selbst wenn ich mich nie an solchen Gesprächen beteilige?

Es ist toll, dass du Freunde hast und eine Gruppe, in der du dich wohlfühlst. So etwas ist selten und das gibt man auch nicht so ohne weiteres auf. Sünde ist ja, wenn wir uns innerlich von Gott trennen, wenn wir ihn in Bereichen unseres Lebens ausklammern oder Dinge, die ihm wichtig sind nicht mehr ernst nehmen oder ignorieren. Wenn du jetzt mit Leuten zusammen bist, die rechtsextremistisches Gedankengut verbreiten, ist das nicht Sünde, solange du diese Gedanken nicht teilst. Klar, sie werben für ihre Meinung. Da rate ich dir eine klare Abgrenzung.

Geh innerlich auf Distanz, wenn sie so reden. Ich rate dir, suche dir auch Verbündete vor Ort. Es ist gut, dass du so ein feines Gespür für die Sache hast und deshalb in der Lage bist zu handeln. Lass dich nicht benutzen für solche Dinge, die eindeutig nicht von Gott kommen. Das spürst du und das ist Gottes Stimme. Er wird dir helfen, dich zu positionieren.

help!_Sibylle Stegmaier ist systemische Therapeutin und hat eine eigene Praxis. Sie liebt Feste, Menschen, Rosen, Jesus und Lachen.