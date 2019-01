»Wie kann ich mein Leben nach Gottes Willen gestalten? «

Simone, 17// Ich weiß, es gibt die zehn Gebote und die goldene Regel usw., aber das alles einzuhalten ist wirklich schwer. Könnt ihr vielleicht ein paar Tipps geben?

Toll, dass du nach Gottes Willen in deinem Leben fragst. Es freut Gott sehr, dass du dein Leben auf ihn ausrichten willst. Ja, es ist schwer, die Gebote einzuhalten. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber wie findest du denn heraus, was deine Eltern oder Freunde gerne von dir wollen? Du sprichst mit ihnen. Du hörst ihnen zu. Du verbringst Zeit mit ihnen. Du entspannst dich mit ihnen. Und im Lauf der Zeit weißt du, was deinen Leuten wichtig ist. So ist es auch in der Beziehung von Gott und dir. Du verbringst Zeit mit ihm, indem du dich z. B. an einen ruhigen Ort zurückziehst. Du kannst aufschreiben, was dir in den Sinn kommt und was dich beschäftigt. Mit diesen Fragen schlägst du dann die Bibel auf und liest einen Abschnitt. Solange, bis dich ein Wort anspricht. Dann betest du. Das ist Hören auf Gott. Wenn du auf diese Weise deine Beziehung zu Gott täglich pflegst, wird es dir leichter gelingen, dein Leben nach seinem Willen zu gestalten. Probier es mal aus. Du kannst gespannt sein, was passiert und dich daran freuen – mit Jesus zu leben ist das Spannendste, was es gibt.

help!_Michelle Rath ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet als Religionslehrerin.