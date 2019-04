Heldenhaft.

An wen denkst du, wenn du nach deinem ganz persönlichen Superhelden gefragt wirst?

Vielleicht an die Marvel-Figuren? Oder deinen Lieblingssportler? Viele Menschen werden wegen ihrer außergewöhnlichen Taten oder Worte als Helden gefeiert. Doch am meisten prägen uns ja die Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Der Trainer, der eure Mannschaft trotz Arbeit und Familie mit Leidenschaft nach vorne bringt. Die Jugendmitarbeiterin, die selbst voll im Stress ist und sich trotzdem immer Zeit für dich nimmt.

Und dann ist da noch Jesus. Der krasseste Held überhaupt! Unsterblich, allmächtig, vollkommen. Oder ist er vielleicht doch eher ein Anti-Held, weil er nicht (immer) das tut, was Menschen von ihm erwarten? Stefan erzählt dir, was Jesus so besonders macht.

Aber auch in dir steckt mehr Heldenhaftes, als du glaubst! Mach doch mal den Superheldentest und finde heraus, ob du so tapfer wie Wonderwoman bist, top organisiert wie Black Widow oder vielleicht doch eher der mitreißende Motivator, wie Captain America.

Heldenhafter Mut ist auch bei Sophie gefragt, die ihrer Freundin Emma von ihrem Glauben erzählen möchte. Wie sie die Situation erlebt, kannst du in der schicken Fotostory nachlesen.

Im spannenden Interview mit Lena Meyer-Landrut erfährst du, wie die junge Sängerin ihre Rolle als Synchronsprecherin in dem Animationsfilm „Willkommen im Wunder Park“ erlebt hat und wie sie selbst im Alltag Wundern begegnet.

Ebenfalls im Heft findest du unter anderem Tipps für den Start deiner eigenen Gebetswoche, Sport-Highlights für deinen Frühling und eine MEGA-Verlosung, wo du richtig fette Designs abräumen kannst.

