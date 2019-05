»Liebt Gott mich überhaupt?«

Robert, 14// Ich liebe Gott und bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Doch vor einiger Zeit habe ich mich gefragt, ob Gott mich überhaupt liebt und einen Plan für mich hat, weil ich unehelich geboren wurde. So gesehen bin ich aus einer Sünde entstanden.

Auf die Frage kann ich dir eine ganz eindeutige Antwort geben: Ja, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben! Denn was dein Vater und deine Mutter tun, dafür sind alleine sie jeweils für sich verantwortlich. Jeder muss nur sein eigenes Leben vor sich und Gott verantworten, nicht das eines anderen Menschen. Es wäre ja gemein, wenn Gott sagen würde, dass er dich nicht liebt, nur weil deine Eltern so gehandelt haben. Sei dir sicher: Gott ist ein gerechter, liebender, vergebender Gott. Daher liebt er dich unglaublich. Er freut sich, dass es dich gibt und dass du ihn liebst. Und er will und wird dir seinen Segen für dein Leben geben. Wenn dir also wieder solche Gedanken oder Zweifel kommen, dann sage dir das immer wieder zu, dass Gott dich unendlich liebt, völlig unabhängig von den Taten anderer – oder deiner eigenen. Bete doch mal Psalm 139, den ich sehr schön und passend für dich finde.

