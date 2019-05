»Er möchte eine Entscheidung.«

Julia, 15// Ein Junge aus meiner alten Klasse hat sich in mich verliebt und möchte gerne mit mir zusammen sein. Ich finde ihn auch ganz süß, aber traue mich nicht, diesen Schritt zu wagen. Woher weiß ich, dass er der Richtige ist? Wir haben über meine Ängste gesprochen und er versteht mich auch, aber er möchte endlich eine Entscheidung von mir.

Ich finde, dass du das alles sehr gut machst. Du nimmst deine Zweifel ernst. Du denkst über dich und die Art von Beziehung, die du führen willst, nach. Natürlich kann man sagen, dass du erst durch das Ausprobieren erfahren kannst, ob ihr eine glückliche Beziehung führen könnt. Aber was ist, wenn ihn die Beziehung erfüllt, dich aber nicht? Ich würde auf jeden Fall ein vorsichtiges Ausprobieren vorschlagen. Ich höre aber auch heraus, dass er jetzt wissen will, woran er ist und ein wenig Druck macht. In diesem Fall kann ich dir nur raten, einem solchen Druck nicht nachzugeben, sondern ihn ziehen zu lassen, wenn er dir nicht genug Zeit gibt. Vielleicht wollen dir deine ganzen Zweifel ja auch einfach nur sagen, dass du im Moment noch nicht bereit bist für eine Beziehung, weil andere Dinge in deiner Lebensphase im Vordergrund stehen.

help!_Mickey Wiese ist seit seiner Teeniezeit total verknallt in Jesus, arbeitet u. a. als systemischer Berater für störende Schüler und ist Vater von 3 wilden Kerlen.