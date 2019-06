Würdest du dich als reich bezeichnen? Mit deinem Mix aus monatlichen Taschengeld, Omas Großzügigkeit und vielleicht einem kleinen Nebenjob? Wohl kaum.

Aber ab wann ist man eigentlich reich? Wenn du so viel hast, dass es dir nicht schwer fällt, etwas abzugeben? Erst wenn du dir alles leisten kannst, was du willst?

Und: Wie gehst du mit dem um, was du gerade zur Verfügung hast?

Wir haben uns in dieser Ausgabe mit Moneten beschäftigt – von wem wir damit versorgt werden, welchen Wert sie für uns haben und wofür wir das liebe Geld ausgeben können.

Eins verrate ich dir jetzt schon: Auch du bist reicher als du vielleicht denkst, selbst mit wenig auf dem Konto!

Und es steckt noch viel mehr in der neuen TEENSMAG:

Hast du dich auch schon mal gefragt, warum die Israeliten Gott damals so viele Opfer bringen mussten? In unserer neuen Serie »Harte Nüsse der Bibel« werfen wir einen Blick auf die Hintergründe und helfen dir, diese Nuss zu knacken.

Freuen darfst du dich außerdem auf ein spannendes Interview mit DMMK-Sänger Timo Langner, der erzählt, warum Lobpreis für ihn mehr bedeutet als große Emotionen.

Und dann wird es – passend zur aktuell stattfindenden Frauenfußball-WM – noch sportlich: Fairness ist auf dem Platz total wichtig. Der 16-jährige Schiri Oliver Frey verrät, was das für ihn bedeutet, wenn er selbst Spiele pfeift.

Ebenso am Start haben wir einen tierischen Jobreport, eine neue Folge unseres Jugendkreis-Specials und ein super hilfreiches Tool für dich, wenn es um schwer verständliche Politik geht:

den Jugend-Check.

Du willst am liebsten sofort loslesen, hast aber noch kein Abo? Hier wirst du fündig: bundes-verlag.net/zeitschrift/teensmag/.