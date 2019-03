»Das Interesse scheint einseitig.«

Markus, 16// Auf einer Freizeit habe ich ein Mädchen kennengelernt. Wir haben danach viel geschrieben und uns auch getroffen. Inzwischen scheint das Interesse aber nur noch einseitig zu sein, sie antwortet nicht mehr so oft auf meine Nachrichten. Ich möchte ihr sagen, dass ich Gefühle für sie habe, habe aber Angst vor ihrer Reaktion.

Ich finde es sehr schön, wenn junge Leute sich auf Freizeiten kennenlernen und daraus vielleicht eine Verbindung fürs Leben entsteht. Aber es kann auch sein, dass die Flamme im Alltag schnell wieder erlischt. Da wir via Smartphone jederzeit erreichbar sind, hat man schnell den Anspruch, dass jeder sofort reagieren muss. Aber ist das wirklich gut? Jederzeit erreichbar zu sein und sofort zu antworten? Ich würde die Sache nicht zu hoch hängen. Vielleicht gibt es auch eine ganz einfache Erklärung dafür, dass sie weniger schreibt. Wenn das weiterhin so ist, frag sie am besten einfach. Sorgen machen hilft ja nichts. Ich halte es auch für klug, mit Gott darüber zu sprechen. Du darfst deine Sorgen bei Gott abgeben und entspannt darauf warten, was geschieht. Genauso kannst du ihn auch darum bitten dir zu zeigen, was du tun sollst. In 1. Petrus 5,7 steht: »Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft.« Vertraue auf Gott, dass er dich führt, dass er dir zeigt, ob du diese Beziehung vorantreiben oder dich lieber davon lösen sollst.

help!_Antje Hain mag Radfahren und Walken und leiht in ihrer Freizeit vielen Teens und Jugendlichen ihr Ohr.