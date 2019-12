HURRA!!! Die neugestaltete Teensmag ist da. Unsere Grafiker haben das Design so richtig aufgefrischt und unsere Autoren schreiben über Themen, die dich in deiner Beziehung zu Gott voranbringen können.

In unserem Schwerpunktthema »Voll Freude« haben wir unter anderem ein Interview mit einem Glücksexperten für euch am Start. Unsere Autoren geben dir Tipps für langanhaltende Freude und teilen mit dir, wie unterschiedlich glücklich sie manchmal sind. Auch den Sänger Michael Schulte haben wir gefragt, was ihn glücklich macht. Sei gespannt, mit welchen Musikern wir uns sonst so unterhalten haben!

Außerdem verrät Pastor Tobias Teichen unter anderem, wer sein Lieblingsjünger ist und die YouTuberin Li.Marie erzählt, wie sie mit Hater-Kommentaren umgeht.

Schließlich schauen wir uns das Buch »Esther« aus dem Alten Testament an, begleiten für einen Tag einen Kfz-Mechatroniker, und, und, und …

Das Heft ist vollgepackt mit tollen Bildern, motivierenden Worten und inspirierenden Menschen.

Willst du dich von unserer Freude anstecken lassen? Dann gönn dir doch ein Abo! Hier entlang: bundes-verlag.net/teensmag/.