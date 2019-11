Der Herbst ist da und mit ihm eine neue geniale Ausgabe der TEENSMAG!

… und, so viel soll verraten sein: Sie hält eine große Überraschung für euch bereit…! Macht euch auf was gefasst!

Außerdem haben wir ein spannendes Schwerpunktthema am Start: Wir machen uns auf die Spuren der Propheten!

Diese Bücher der Bibel zu lesen kann heute ganz schön rätselhaft sein. Wer waren diese Leute eigentlich, was war ihre Aufgabe?

Gibt es heute noch Propheten und wenn ja, was können wir von ihnen lernen?

Besonders freuen dürft ihr euch auch auf Interviews mit Künstlern wie Jonas Monar, der nicht nur Musik für Christen machen will und der Band Koenige & Priester, die uns erzählen, was ihr neues Album so besonders macht und wie sie mit Kämpfen und Zweifeln in ihrem Alltag umgehen.

Zudem ist in unserer Fotostory eine Jugendfreizeit für die Teilnehmer abenteuerlicher als erwartet.

Und Podcast-Freunde erwartet schließlich eine neue Folge »Hingehört«, in der wir diesmal das Fortmat von Oma Inge und ihrer Enkelin auschecken sowie eine neue »Harte Nuss der Bibel«, die geknackt wird: Warum eigentlich stellt Gott Menschen auf die Probe?

Lust mal reinzulesen in TEENSMAG? Dann gönn dir doch ein Abo! Hier wirst du fündig: bundes-verlag.net/teensmag/.