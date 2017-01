»Ich habe Angst, mich zu verlieben.«

Lisa, 15// Ich verstehe mich sehr gut mit einem Jungen aus meiner Gemeinde. Wir haben viel Spaß und blödeln rum, aber ich hab Angst, eine Freundschaft mit ihm einzugehen. Vielleicht verliebe ich mich dann in ihn. Und fange an, meine Zukunft mit ihm zu planen. Wenn es dann anders kommt, ist mein Traum zerplatzt und ich bin mega enttäuscht.

Wie schön ist es, sich zu verlieben und ganz am Anfang einer Beziehung zu stehen. Ich weiß, du empfindest es vielleicht gerade nicht als schön, aber gerade dazu möchte ich dir Mut machen. Genieße diese Spannung, die dir das Leben bietet. Ich kann verstehen, dass du Angst hast, dich noch mehr zu verlieben. Was ist, wenn er einfach nur seine Freiheit haben will? Was ist, wenn du dich noch mehr verliebst und er nicht? Du vermutest, dass es so sein könnte – schreibst du, aber du weißt nicht, ob es tatsächlich so ist. Eines muss ich dir sagen: Beziehung ist immer ein Risiko. Du musst dich investieren, du musst etwas von dir geben, du musst dich darauf einlassen – ohne zu wissen, ob es am Ende etwas wird. Aber wenn du nicht darauf zugehst, wird es auch nicht passieren. Natürlich riskierst du auch, dass er das gar nicht will, aber wenn du nicht mit ihm darüber sprichst, wie willst du es herausfinden? Gib dir und ihm die Chance dazu, geh auf ihn zu – ohne schon die Hochzeit zu planen. Geh das Risiko ein, verletzt zu werden – je näher man sich kommt, umso eher tritt man dem anderen auf die Füße. Auch das gehört zu Beziehung. Was kann ich dir raten? Verbring Zeit mit ihm und lern ihn kennen. Sprich mit ihm über deine Gedanken, sei offen und ehrlich zu dir selbst. Das wird dir helfen, selbst eine klare Entscheidung treffen zu können, ob du diese Beziehung willst oder nicht. Bete und rede mit Gott darüber, dass er dir hilft, Klarheit zu bekommen. Geh voran – nur so kommst du weiter.

help!_Christoph W. Kiehne ist Pastor, ein Hinterländer und viel unterwegs in Deutschland und der Welt.