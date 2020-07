»Ich habe kaum Freunde«

Philipp, 16 // Früher wurde ich viel gemobbt. Ich hocke ständig am PC und zocke. Obwohl ich zu einem Psychologen gehe, fällt es mir schwer, neue Freundschaften zu schließen. Was kann ich tun?

Manchmal scheint es einfacher zu sein, sich mit seinen Problemen hinter dem PC zu verstecken und abzulenken. Aber du merkst, dass deine Sorgen dich mit der Zeit immer wieder einholen. Es ist gut, dass du zum Psychologen gehst und dort Hilfe bekommst. Auch Gott möchte dir helfen. Er wünscht sich, dass du in deinem Leben aufblühst, Menschen triffst und sie mit deiner Lebensgeschichte berührst, weil du das kannst! Aber die Frage ist: Willst du das? Hast du die Motivation, etwas anzupacken und auf Wasser zu gehen? Ich sage »auf Wasser gehen«, weil es mich an Jesus erinnert und mir klar macht, dass man manchmal ins Ungewisse starten muss und wir nasse Füße bekommen können. Auch mit Freundschaften ist es so, dass man erst mal nicht weiß, wohin die Beziehung führt. Doch das wirst du nur schwer herausfinden, wenn du am PC sitzt. Trau dich, unter Leute zu gehen. Vielleicht gibt es bei dir in der Nähe eine Gemeinde mit einer Jugendgruppe, wo du coole Leute treffen kannst. Leider gibt es keine Garantie dafür, ob dich Menschen enttäuschen werden oder nicht. Aber probiere es einfach mal aus! Du bist mutig und Gott feiert dich dafür.

Help!_Dana Bauckhage liebt das Leben im Ruhrgebiet, Veggie-Burger und lacht gerne.