»Wie kann ich meine Ansprüche verändern?«

Franziska, 14// Mir fällt es schwer, tiefe Freundschaften zu pflegen, weil ich an mich selbst und meine Mitmenschen sehr hohe Ansprüche habe. Wie kann ich mich und meine Ansprüche verändern, um mehr als eine oder zwei tiefe Beziehungen zu haben?

Meine Rückfrage wäre: Musst du das? Hohe Ansprüche zu haben, ist nicht grundsätzlich schlecht oder schwierig. Für mich heißt das, dass du in Beziehungen gut hinschaust und dir überlegst, ob das passt oder nicht. Das darfst du und da sind Menschen einfach ganz unterschiedlich in ihren Vorstellungen, wie Freundschaften aussehen sollen. Du scheinst ein Mensch zu sein, der Tiefe schätzt, der gerne ein echtes Gegenüber hat, dem Gespräch sehr wichtig ist. Das ist doch schön und sehr positiv! Wichtig ist, wie du mit deinen hohen Ansprüchen umgehst. Verliert jemand an Wert für dich, wenn er deinen Ansprüchen nicht genügt? Spürt das dein Gegenüber? Da braucht es immer wieder auch Ehrlichkeit dir selbst gegenüber. Wenn du an dem Punkt etwas verändern möchtest, dann bitte Gott um Hilfe. Ganz praktisch könnte es z. B. helfen, wenn du dir bei einzelnen Mädchen überlegst, was du an ihnen magst, welche Stärken sie haben, wo du von ihnen lernen kannst oder wo ihr gemeinsame Interessen habt. Manchmal kann man mit Freundinnen auch nicht alles teilen oder über alles sprechen. Nicht jede Freundschaft muss alles abdecken und kann es auch nicht. Aber wenn deine wenigen Freundschaften erfüllend und schön sind, ist es auch gut so und dann braucht es vielleicht gar nicht mehr. Oft sind das auch Freundschaften, die sehr lange halten.

help!_Milena Selemba ist Pastorin und viel mit Teens unterwegs.